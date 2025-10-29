سعر Itty Bitty المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ITTY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ITTY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Itty Bitty المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ITTY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ITTY بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Itty Bitty (ITTY)

السعر المباشر لـ 1 ITTY إلى USD:

--
----
-5.10%1D
mexc
معلومات سعر Itty Bitty (ITTY) في (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.29%

-5.12%

-7.05%

-7.05%

سعر Itty Bitty (ITTY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ITTY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـITTY على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ITTY -1.29% على مدار الساعة الماضية، -5.12% على مدار 24 ساعة، و -7.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Itty Bitty (ITTY)

$ 98.53K
$ 98.53K$ 98.53K

--
----

$ 98.53K
$ 98.53K$ 98.53K

999.87M
999.87M 999.87M

999,874,149.376307
999,874,149.376307 999,874,149.376307

القيمة السوقية الحالية لـ Itty Bitty هي $ 98.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ITTY يبلغ 999.87M، مع إجمالي عرض 999874149.376307. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 98.53K.

سجل سعر Itty Bitty (ITTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Itty Bitty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Itty Bitty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Itty Bitty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Itty Bitty مقابل USD هو $ 0 .

اليوم$ 0-5.12%
30 يوم$ 0-35.79%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Itty Bitty ( ITTY )

Itty Bitty is the tiniest meme coin on Solana, created to embrace the power of being small in a big world. It’s not about serious utility—it’s about laughter, vibes, and tiny wins with huge potential. From his ridiculously small hands to his massive ambition, Itty Bitty has charmed his way into the hearts of degens. The project thrives on fun, social engagement, and creative storytelling, with a clear meme identity that fuels its organic growth. Itty Bitty is here to prove that even the smallest tokens can dream big.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Itty Bitty (USD)

كم ستكون قيمة Itty Bitty (ITTY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Itty Bitty (ITTY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Itty Bitty.

تحقق الآن من توقعات سعر Itty Bitty!

عملة ITTY إلى العملات المحلية

توكنوميكس Itty Bitty (ITTY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Itty Bitty (ITTY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ITTY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Itty Bitty (ITTY)

كم يساوي Itty Bitty (ITTY) اليوم؟
سعر ITTY المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ITTY إلى USD الحالي؟
سعر ITTY إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Itty Bitty ؟
القيمة السوقية لعملة ITTY هي $ 98.53K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ITTY؟
العرض المتداول لتوكن ITTY هو 999.87M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ITTY؟
حقق ITTY سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ITTY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 ITTY.
ما هو حجم تداول ITTY؟
حجم تداول ITTY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ITTY هذا العام؟
قد يرتفع ITTY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ITTY لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Itty Bitty (ITTY) المهمة في الصناعة

10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

