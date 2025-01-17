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سعر ItronixAI (ITXS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 975.46K . يتم تحديث سعر ITXS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ItronixAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.47K - تغيير سعر ItronixAI خلال اليوم هو -5.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر ItronixAI (ITXS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ItronixAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ItronixAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ItronixAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ItronixAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.95% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ItronixAI (ITXS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ItronixAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00121817$ 0.00121817 $ 0.00121817 عالية طوال الوقت $ 0.0014656$ 0.0014656 $ 0.0014656 تغير السعر (1 ساعة) +1.34% تغير السعر (1يوم) -5.95% تغير السعر (7 أيام) -23.77%

معلومات سوق ItronixAI (ITXS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: