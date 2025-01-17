سعر ItronixAI (ITXS)
سعر ItronixAI (ITXS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 975.46K. يتم تحديث سعر ITXS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ItronixAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.47K
- تغيير سعر ItronixAI خلال اليوم هو -5.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر ItronixAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ItronixAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ItronixAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ItronixAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.95%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ItronixAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.34%
-5.95%
-23.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ItronixAI is a pioneering force in artificial intelligence and blockchain technology, dedicated to empowering individuals and organizations with innovative solutions that redefine creativity, efficiency, and security. By integrating advanced AI tools, a robust dual-token system ($ITX and $ITXS), and cutting-edge platforms like the Deep Learning Cloud, ItronixAI bridges the gap between technological innovation and real-world applications.
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