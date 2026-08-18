سعر Ithaca Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Ithaca Protocol (ITHACA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ITHACA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ITHACA.

يحتل Ithaca Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 262,100، مع عرض متداول قدره 666.86M ITHACA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ITHACA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.116504، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ITHACA بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و-3.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.29K.

معلومات سوق Ithaca Protocol (ITHACA)

القيمة السوقية $ 262.10K$ 262.10K $ 262.10K الحجم (24 ساعة) $ 52.29K$ 52.29K $ 52.29K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 353.74K$ 353.74K $ 353.74K إمداد دورة التداول 666.86M 666.86M 666.86M إجمالي العرض 899,999,900.0 899,999,900.0 899,999,900.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ithaca Protocol هي $ 262.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.29K. العرض المتداول لـ ITHACA يبلغ 666.86M، مع إجمالي عرض 899999900.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 353.74K.