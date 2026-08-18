سعر ISKRA Token اليوم

السعر المباشر لمشروع ISKRA Token (ISK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ISK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ISK.

يحتل ISKRA Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 384,862، مع عرض متداول قدره 619.74M ISK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ISK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.619073، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ISK بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-1.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.92.

معلومات سوق ISKRA Token (ISK)

القيمة السوقية $ 384.86K$ 384.86K $ 384.86K الحجم (24 ساعة) $ 66.92$ 66.92 $ 66.92 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 619.05K$ 619.05K $ 619.05K إمداد دورة التداول 619.74M 619.74M 619.74M إجمالي العرض 996,852,899.71 996,852,899.71 996,852,899.71

القيمة السوقية الحالية لـ ISKRA Token هي $ 384.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.92. العرض المتداول لـ ISK يبلغ 619.74M، مع إجمالي عرض 996852899.71. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 619.05K.