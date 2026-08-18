سعر IRVUS TOKEN اليوم

السعر المباشر لمشروع IRVUS TOKEN (IRVUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IRVUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل IRVUS.

يحتل IRVUS TOKEN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,592، مع عرض متداول قدره 928.83M IRVUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IRVUS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك IRVUS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق IRVUS TOKEN (IRVUS)

القيمة السوقية $ 21.59K$ 21.59K $ 21.59K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.59K$ 21.59K $ 21.59K إمداد دورة التداول 928.83M 928.83M 928.83M إجمالي العرض 928,829,647.2532263 928,829,647.2532263 928,829,647.2532263

القيمة السوقية الحالية لـ IRVUS TOKEN هي $ 21.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IRVUS يبلغ 928.83M، مع إجمالي عرض 928829647.2532263. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.59K.