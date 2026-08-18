سعر IRON Titanium اليوم

السعر المباشر لمشروع IRON Titanium (TITAN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TITAN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TITAN.

يحتل IRON Titanium حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 71,091، مع عرض متداول قدره 35.01T TITAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TITAN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 64.19، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TITAN بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و+0.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق IRON Titanium (TITAN)

القيمة السوقية $ 71.09K$ 71.09K $ 71.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 71.09K$ 71.09K $ 71.09K إمداد دورة التداول 35.01T 35.01T 35.01T إجمالي العرض 35,005,725,274,582.63 35,005,725,274,582.63 35,005,725,274,582.63

القيمة السوقية الحالية لـ IRON Titanium هي $ 71.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TITAN يبلغ 35.01T، مع إجمالي عرض 35005725274582.63. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.09K.