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سعر IRON Titanium المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ TITAN هي 71,091 USD. تابع تحديثات أسعار TITAN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر IRON Titanium المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ TITAN هي 71,091 USD. تابع تحديثات أسعار TITAN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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معلومات سعر TITAN

ما هو TITAN

الموقع الرسمي لـ TITAN

اقتصاد توكن TITAN

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سعر IRON Titanium (TITAN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TITAN إلى USD:

$0.000000002031
$0.000000002031$0.000000002031
+1.70%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار IRON Titanium (TITAN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:59:01 (UTC+8)

سعر IRON Titanium اليوم

السعر المباشر لمشروع IRON Titanium (TITAN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TITAN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TITAN.

يحتل IRON Titanium حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 71,091، مع عرض متداول قدره 35.01T TITAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TITAN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 64.19، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TITAN بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و+0.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق IRON Titanium (TITAN)

$ 71.09K
$ 71.09K$ 71.09K

--
----

$ 71.09K
$ 71.09K$ 71.09K

35.01T
35.01T 35.01T

35,005,725,274,582.63
35,005,725,274,582.63 35,005,725,274,582.63

القيمة السوقية الحالية لـ IRON Titanium هي $ 71.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TITAN يبلغ 35.01T، مع إجمالي عرض 35005725274582.63. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.09K.

سجل سعر IRON Titanium بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 64.19
$ 64.19$ 64.19

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

+0.54%

+0.88%

+0.88%

سجل سعر IRON Titanium (TITAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IRON Titanium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IRON Titanium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IRON Titanium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IRON Titanium مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.54%
30 يوم$ 0+7.13%
60 يوم$ 0+35.83%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار IRON Titanium

IRON Titanium (TITAN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TITAN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرIRON Titanium (TITAN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر IRON Titanium نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر IRON Titanium الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار TITAN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار IRON Titanium.

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نبذة عن IRON Titanium

ما هو السعر الحالي لـ IRON Titanium؟

السعر المباشر لـ IRON Titanium (TITAN) هو $ USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف IRON Titanium في السوق؟

تحتلّ IRON Titanium حاليًا المرتبة #6379 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $71091. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ TITAN؟

يبلغ المعروض المتداول لـ TITAN 35005725274582.63 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر IRON Titanium خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت IRON Titanium ضمن نطاق يتراوح بين $ (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$ (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد IRON Titanium عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت IRON Titanium أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $64.19، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول TITAN اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ IRON Titanium؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة 0.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Decentralized Finance (DeFi),Polygon Ecosystem,Meme. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول IRON Titanium

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:59:01 (UTC+8)

تحديثات IRON Titanium (TITAN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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