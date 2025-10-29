معلومات سعر IPPY (IPPY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00602956$ 0.00602956 $ 0.00602956 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +10.28% تغير السعر (7 أيام) +35.68% تغير السعر (7 أيام) +35.68%

سعر IPPY (IPPY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IPPY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIPPY على الإطلاق هو $ 0.00602956، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IPPY +0.15% على مدار الساعة الماضية، +10.28% على مدار 24 ساعة، و +35.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق IPPY (IPPY)

القيمة السوقية $ 718.81K$ 718.81K $ 718.81K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 718.81K$ 718.81K $ 718.81K إمداد دورة التداول 991.84M 991.84M 991.84M إجمالي العرض 991,839,518.489169 991,839,518.489169 991,839,518.489169

القيمة السوقية الحالية لـ IPPY هي $ 718.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IPPY يبلغ 991.84M، مع إجمالي عرض 991839518.489169. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 718.81K.