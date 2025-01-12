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سعر Internosaur ($INTERN) المباشر لليوم هو USD 0.00111648 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M . يتم تحديث سعر $INTERN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Internosaur الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 266.15K - تغيير سعر Internosaur خلال اليوم هو -20.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 921.82M

أداء سعر Internosaur ($INTERN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Internosaur مقابل USD هو $ -0.000296366306182336 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Internosaur مقابل USD هو $ -0.0009074257 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Internosaur مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Internosaur مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000296366306182336 -20.97% 30 يوم $ -0.0009074257 -81.27% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Internosaur ($INTERN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Internosaur: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00107892$ 0.00107892 $ 0.00107892 24 ساعة مرتفع $ 0.00202319$ 0.00202319 $ 0.00202319 عالية طوال الوقت $ 0.0106355$ 0.0106355 $ 0.0106355 تغير السعر (1 ساعة) -6.17% تغير السعر (1يوم) -20.97% تغير السعر (7 أيام) -28.07%

معلومات سوق Internosaur ($INTERN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: