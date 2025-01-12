سعر Insula (ISLA)
سعر Insula (ISLA) المباشر لليوم هو USD 0.01816576. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.50K. يتم تحديث سعر ISLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Insula الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.33
- تغيير سعر Insula خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 908.50K
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خلال اليوم، كان سعر Insula مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Insula مقابل USD هو $ -0.0021270996 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Insula مقابل USD هو $ -0.0072026929 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Insula مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0021270996
|-11.70%
|60 يوم
|$ -0.0072026929
|-39.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Insula: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-3.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Insulα is a decentralized autonomous corporation focused on cryptoasset management for professional investors.
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