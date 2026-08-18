سعر Inspect اليوم

السعر المباشر لمشروع Inspect (INSP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INSP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل INSP.

يحتل Inspect حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 38,216، مع عرض متداول قدره 798.37M INSP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INSP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.398623، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك INSP بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-8.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Inspect (INSP)

القيمة السوقية $ 38.22K$ 38.22K $ 38.22K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.24K$ 38.24K $ 38.24K إمداد دورة التداول 798.37M 798.37M 798.37M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Inspect هي $ 38.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ INSP يبلغ 798.37M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.24K.