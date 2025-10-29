معلومات سعر infraX (INFRA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.558765 24 ساعة مرتفع $ 0.708736 عالية طوال الوقت $ 45.71 أدنى سعر $ 0.327661 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -18.74% تغير السعر (7 أيام) -34.77%

سعر infraX (INFRA) في الوقت الحقيقي هو $0.574287. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول INFRA بين أدنى سعر $ 0.558765 وأعلى سعر $ 0.708736، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـINFRA على الإطلاق هو $ 45.71، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.327661.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير INFRA -0.32% على مدار الساعة الماضية، -18.74% على مدار 24 ساعة، و -34.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق infraX (INFRA)

القيمة السوقية $ 574.85K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 574.85K إمداد دورة التداول 1.00M إجمالي العرض 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ infraX هي $ 574.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ INFRA يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 574.85K.