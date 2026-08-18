سعر Inferra اليوم

السعر المباشر لمشروع Inferra (INFERRA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INFERRA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل INFERRA.

يحتل Inferra حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54,100، مع عرض متداول قدره 903.18M INFERRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INFERRA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك INFERRA بمقدار -0.74% خلال الساعة الماضية و-27.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Inferra (INFERRA)

القيمة السوقية $ 54.10K$ 54.10K $ 54.10K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.90K$ 59.90K $ 59.90K إمداد دورة التداول 903.18M 903.18M 903.18M إجمالي العرض 999,924,496.600209 999,924,496.600209 999,924,496.600209

القيمة السوقية الحالية لـ Inferra هي $ 54.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ INFERRA يبلغ 903.18M، مع إجمالي عرض 999924496.600209. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.90K.