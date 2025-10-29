سعر Idle Network المباشر اليوم هو 0.01070724 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي IDLE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر IDLE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Idle Network المباشر اليوم هو 0.01070724 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي IDLE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر IDLE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Idle Network

سعر Idle Network (IDLE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 IDLE إلى USD:

$0.01070724
+0.70%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Idle Network (IDLE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:56:38 (UTC+8)

معلومات سعر Idle Network (IDLE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01059961
24 ساعة منخفض
$ 0.01071932
24 ساعة مرتفع

$ 0.01059961
$ 0.01071932
$ 1.74
$ 0.00144241
--

+0.76%

-24.21%

-24.21%

سعر Idle Network (IDLE) في الوقت الحقيقي هو $0.01070724. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IDLE بين أدنى سعر $ 0.01059961 وأعلى سعر $ 0.01071932، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIDLE على الإطلاق هو $ 1.74، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00144241.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IDLE -- على مدار الساعة الماضية، +0.76% على مدار 24 ساعة، و -24.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Idle Network (IDLE)

$ 795.59K
--
$ 1.07M
74.30M
100,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ Idle Network هي $ 795.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IDLE يبلغ 74.30M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.07M.

سجل سعر Idle Network (IDLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Idle Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Idle Network مقابل USD هو $ -0.0096204776 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Idle Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Idle Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.76%
30 يوم$ -0.0096204776-89.85%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Idle Network ( IDLE )

Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We’re building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise.

As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Idle Network (IDLE)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Idle Network (USD)

كم ستكون قيمة Idle Network (IDLE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Idle Network (IDLE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Idle Network.

تحقق الآن من توقعات سعر Idle Network!

عملة IDLE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Idle Network (IDLE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Idle Network (IDLE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس IDLE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Idle Network (IDLE)

كم يساوي Idle Network (IDLE) اليوم؟
سعر IDLE المباشر في USD هو USD 0.01070724، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر IDLE إلى USD الحالي؟
سعر IDLE إلى USD الحالي هو $ 0.01070724. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Idle Network ؟
القيمة السوقية لعملة IDLE هي $ 795.59K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن IDLE؟
العرض المتداول لتوكن IDLE هو 74.30M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ IDLE؟
حقق IDLE سعرًا قياسيًا قدره 1.74 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ IDLE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00144241 IDLE.
ما هو حجم تداول IDLE؟
حجم تداول IDLE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع IDLE هذا العام؟
قد يرتفع IDLE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر IDLE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:56:38 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$113,036.59

$3,999.78

$0.04107

$194.37

$3.2700

$3,999.78

$113,036.59

$194.37

$2.6477

$0.19338

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.06816

$0.00004200

$0.000000000000000000000020

$2.144

$0.0000000187

