معلومات سعر Idle Network (IDLE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01059961 24 ساعة منخفض $ 0.01071932 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01059961 24 ساعة مرتفع $ 0.01071932 عالية طوال الوقت $ 1.74 أدنى سعر $ 0.00144241 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.76% تغير السعر (7 أيام) -24.21%

سعر Idle Network (IDLE) في الوقت الحقيقي هو $0.01070724. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IDLE بين أدنى سعر $ 0.01059961 وأعلى سعر $ 0.01071932، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIDLE على الإطلاق هو $ 1.74، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00144241.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IDLE -- على مدار الساعة الماضية، +0.76% على مدار 24 ساعة، و -24.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Idle Network (IDLE)

القيمة السوقية $ 795.59K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.07M إمداد دورة التداول 74.30M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Idle Network هي $ 795.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IDLE يبلغ 74.30M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.07M.