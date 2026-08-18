سعر IDEX اليوم

السعر المباشر لمشروع IDEX (IDEX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IDEX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل IDEX.

يحتل IDEX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 659,327، مع عرض متداول قدره 995.16M IDEX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IDEX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.937763، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك IDEX بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-7.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 19.45K.

معلومات سوق IDEX (IDEX)

القيمة السوقية $ 659.33K$ 659.33K $ 659.33K الحجم (24 ساعة) $ 19.45K$ 19.45K $ 19.45K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 659.33K$ 659.33K $ 659.33K إمداد دورة التداول 995.16M 995.16M 995.16M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ IDEX هي $ 659.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 19.45K. العرض المتداول لـ IDEX يبلغ 995.16M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 659.33K.