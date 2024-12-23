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سعر ICB Network (ICBX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.65M . يتم تحديث سعر ICBX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ICB Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 431.86K - تغيير سعر ICB Network خلال اليوم هو -0.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.00B

أداء سعر ICB Network (ICBX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ICB Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ICB Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ICB Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ICB Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.41% 30 يوم $ 0 -16.61% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ICB Network (ICBX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ICB Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00235397$ 0.00235397 $ 0.00235397 تغير السعر (1 ساعة) -1.88% تغير السعر (1يوم) -0.41% تغير السعر (7 أيام) -15.26%

معلومات سوق ICB Network (ICBX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: