سعر ICB Network (ICBX)
سعر ICB Network (ICBX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.65M. يتم تحديث سعر ICBX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ICB Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 431.86K
- تغيير سعر ICB Network خلال اليوم هو -0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.00B
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خلال اليوم، كان سعر ICB Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ICB Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ICB Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ICB Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.41%
|30 يوم
|$ 0
|-16.61%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ICB Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.88%
-0.41%
-15.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project addresses the challenge of blockchain scalability by creating Layer 2 (L2) networks that utilize the existing consensus of Layer 1 (L1) to process transactions more efficiently. This setup reduces the complexity typically associated with independent L2 consensus mechanisms, as L1 handles the primary validation. The network also enables cross-layer data and asset transfers, fostering an interconnected, scalable ecosystem. This design minimizes redundancy, cuts operational costs, and improves speed, making it ideal for high-traffic or resource-intensive blockchain applications. Additionally, it lays the groundwork for future integrations, such as Zero-Knowledge Proofs, to further enhance verification and security across networks.
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