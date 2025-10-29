معلومات سعر Hypr (HYPR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00192468 $ 0.00192468 $ 0.00192468 24 ساعة منخفض $ 0.00270861 $ 0.00270861 $ 0.00270861 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00192468$ 0.00192468 $ 0.00192468 24 ساعة مرتفع $ 0.00270861$ 0.00270861 $ 0.00270861 عالية طوال الوقت $ 0.00874279$ 0.00874279 $ 0.00874279 أدنى سعر $ 0.00118399$ 0.00118399 $ 0.00118399 تغير السعر (1 ساعة) -0.86% تغير السعر (1يوم) +38.12% تغير السعر (7 أيام) +79.49% تغير السعر (7 أيام) +79.49%

سعر Hypr (HYPR) في الوقت الحقيقي هو $0.00266403. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HYPR بين أدنى سعر $ 0.00192468 وأعلى سعر $ 0.00270861، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHYPR على الإطلاق هو $ 0.00874279، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00118399.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HYPR -0.86% على مدار الساعة الماضية، +38.12% على مدار 24 ساعة، و +79.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hypr (HYPR)

القيمة السوقية $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M إمداد دورة التداول 760.00M 760.00M 760.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hypr هي $ 2.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HYPR يبلغ 760.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.67M.