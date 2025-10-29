معلومات سعر Hypertrics (HYTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) +55.62%

سعر Hypertrics (HYTR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HYTR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHYTR على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HYTR -0.56% على مدار الساعة الماضية، -0.01% على مدار 24 ساعة، و +55.62% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hypertrics (HYTR)

القيمة السوقية $ 37.04K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.04K إمداد دورة التداول 795.76M إجمالي العرض 795,758,571.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hypertrics هي $ 37.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HYTR يبلغ 795.76M، مع إجمالي عرض 795758571.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.04K.