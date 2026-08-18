سعر HyperLink hlHYPE اليوم

السعر المباشر لمشروع HyperLink hlHYPE (HLHYPE) اليوم هو $ 56.47، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HLHYPE الحالي إلى USD هو $ 56.47 لكل HLHYPE.

يحتل HyperLink hlHYPE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,563,317، مع عرض متداول قدره 133.95K HLHYPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HLHYPE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 69.21، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 54.04.

على المدى القصير، تحرك HLHYPE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.05.

معلومات سوق HyperLink hlHYPE (HLHYPE)

القيمة السوقية $ 7.56M$ 7.56M $ 7.56M الحجم (24 ساعة) $ 56.05$ 56.05 $ 56.05 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.56M$ 7.56M $ 7.56M إمداد دورة التداول 133.95K 133.95K 133.95K إجمالي العرض 133,945.4203387756 133,945.4203387756 133,945.4203387756

القيمة السوقية الحالية لـ HyperLink hlHYPE هي $ 7.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.05. العرض المتداول لـ HLHYPE يبلغ 133.95K، مع إجمالي عرض 133945.4203387756. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.56M.