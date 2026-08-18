سعر Hyperbot اليوم

السعر المباشر لمشروع Hyperbot (BOT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOT.

يحتل Hyperbot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,337.91، مع عرض متداول قدره 125.83M BOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.200502، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-22.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Hyperbot (BOT)

القيمة السوقية $ 10.34K$ 10.34K $ 10.34K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 82.16K$ 82.16K $ 82.16K إمداد دورة التداول 125.83M 125.83M 125.83M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hyperbot هي $ 10.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOT يبلغ 125.83M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 82.16K.