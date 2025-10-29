سعر Hydrated Dollar المباشر اليوم هو 0.99858 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HOLLAR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HOLLAR بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Hydrated Dollar المباشر اليوم هو 0.99858 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HOLLAR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HOLLAR بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن HOLLAR

معلومات سعر HOLLAR

الموقع الرسمي لـ HOLLAR

اقتصاد توكن HOLLAR

توقعات سعر HOLLAR

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Hydrated Dollar

سعر Hydrated Dollar (HOLLAR)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 HOLLAR إلى USD:

$0.99858
$0.99858$0.99858
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Hydrated Dollar (HOLLAR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:13:15 (UTC+8)

معلومات سعر Hydrated Dollar (HOLLAR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.998548
$ 0.998548$ 0.998548
24 ساعة منخفض
$ 0.999303
$ 0.999303$ 0.999303
24 ساعة مرتفع

$ 0.998548
$ 0.998548$ 0.998548

$ 0.999303
$ 0.999303$ 0.999303

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 0.976486
$ 0.976486$ 0.976486

+0.00%

-0.05%

-0.08%

-0.08%

سعر Hydrated Dollar (HOLLAR) في الوقت الحقيقي هو $0.99858. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HOLLAR بين أدنى سعر $ 0.998548 وأعلى سعر $ 0.999303، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHOLLAR على الإطلاق هو $ 1.019، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.976486.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HOLLAR +0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.05% على مدار 24 ساعة، و -0.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hydrated Dollar (HOLLAR)

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

--
----

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

3.46M
3.46M 3.46M

3,464,592.0
3,464,592.0 3,464,592.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hydrated Dollar هي $ 3.46M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOLLAR يبلغ 3.46M، مع إجمالي عرض 3464592.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.46M.

سجل سعر Hydrated Dollar (HOLLAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hydrated Dollar مقابل USD هو $ -0.0005720712666771 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hydrated Dollar مقابل USD هو $ -0.0000856781 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hydrated Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hydrated Dollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0005720712666771-0.05%
30 يوم$ -0.0000856781-0.00%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Hydrated Dollar ( HOLLAR )

HOLLAR is Hydration's decentralized, over-collateralized stablecoin designed to target the value of approximately $1. Unlike algorithmic stablecoins that rely on market mechanisms alone, HOLLAR is minted against crypto collateral that users deposit into the protocol. This creates a direct backing relationship where each HOLLAR token represents a claim against real crypto assets held in the system.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Hydrated Dollar (HOLLAR)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Hydrated Dollar (USD)

كم ستكون قيمة Hydrated Dollar (HOLLAR) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Hydrated Dollar (HOLLAR) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Hydrated Dollar.

تحقق الآن من توقعات سعر Hydrated Dollar!

عملة HOLLAR إلى العملات المحلية

توكنوميكس Hydrated Dollar (HOLLAR)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Hydrated Dollar (HOLLAR) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HOLLAR والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Hydrated Dollar (HOLLAR)

كم يساوي Hydrated Dollar (HOLLAR) اليوم؟
سعر HOLLAR المباشر في USD هو USD 0.99858، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر HOLLAR إلى USD الحالي؟
سعر HOLLAR إلى USD الحالي هو $ 0.99858. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Hydrated Dollar ؟
القيمة السوقية لعملة HOLLAR هي $ 3.46M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن HOLLAR؟
العرض المتداول لتوكن HOLLAR هو 3.46M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ HOLLAR؟
حقق HOLLAR سعرًا قياسيًا قدره 1.019 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ HOLLAR؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.976486 HOLLAR.
ما هو حجم تداول HOLLAR؟
حجم تداول HOLLAR المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع HOLLAR هذا العام؟
قد يرتفع HOLLAR هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر HOLLAR لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:13:15 (UTC+8)

تحديثات Hydrated Dollar (HOLLAR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,910.35
$112,910.35$112,910.35

-1.50%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,998.20
$3,998.20$3,998.20

-2.40%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04164
$0.04164$0.04164

-10.33%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.03
$194.03$194.03

-2.44%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2750
$3.2750$3.2750

-15.09%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,998.20
$3,998.20$3,998.20

-2.40%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,910.35
$112,910.35$112,910.35

-1.50%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.03
$194.03$194.03

-2.44%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6240
$2.6240$2.6240

-0.45%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19300
$0.19300$0.19300

-3.38%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.09660
$0.09660$0.09660

+4,730.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003289
$0.00003289$0.00003289

+406.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.350
$2.350$2.350

+213.33%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000248
$0.0000000248$0.0000000248

+188.37%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000028
$0.000000000000000000000028$0.000000000000000000000028

+154.54%