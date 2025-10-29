معلومات سعر Hydrated Dollar (HOLLAR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.998548 24 ساعة مرتفع $ 0.999303 عالية طوال الوقت $ 1.019 أدنى سعر $ 0.976486 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) -0.08%

سعر Hydrated Dollar (HOLLAR) في الوقت الحقيقي هو $0.99858. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HOLLAR بين أدنى سعر $ 0.998548 وأعلى سعر $ 0.999303، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHOLLAR على الإطلاق هو $ 1.019، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.976486.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HOLLAR +0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.05% على مدار 24 ساعة، و -0.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hydrated Dollar (HOLLAR)

القيمة السوقية $ 3.46M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.46M إمداد دورة التداول 3.46M إجمالي العرض 3,464,592.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hydrated Dollar هي $ 3.46M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOLLAR يبلغ 3.46M، مع إجمالي عرض 3464592.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.46M.