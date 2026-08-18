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سعر Hydra المباشر اليوم هو 0.0263797 USD. القيمة السوقية لـ HYDRA هي 792,794 USD. تابع تحديثات أسعار HYDRA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Hydra المباشر اليوم هو 0.0263797 USD. القيمة السوقية لـ HYDRA هي 792,794 USD. تابع تحديثات أسعار HYDRA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن HYDRA

معلومات سعر HYDRA

ما هو HYDRA

الموقع الرسمي لـ HYDRA

اقتصاد توكن HYDRA

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شعار Hydra

سعر Hydra (HYDRA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 HYDRA إلى USD:

$0.02637902
$0.02637902$0.02637902
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Hydra (HYDRA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:44:12 (UTC+8)

سعر Hydra اليوم

السعر المباشر لمشروع Hydra (HYDRA) اليوم هو $ 0.0263797، مع تغير بنسبة 0.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HYDRA الحالي إلى USD هو $ 0.0263797 لكل HYDRA.

يحتل Hydra حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 792,794، مع عرض متداول قدره 30.05M HYDRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HYDRA بين $ 0.02617053 (أدنى) و$ 0.0263794 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 51.99، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0203534.

على المدى القصير، تحرك HYDRA بمقدار +0.77% خلال الساعة الماضية و+0.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 179.22.

معلومات سوق Hydra (HYDRA)

$ 792.79K
$ 792.79K$ 792.79K

$ 179.22
$ 179.22$ 179.22

$ 856.10K
$ 856.10K$ 856.10K

30.05M
30.05M 30.05M

32,452,986.83658357
32,452,986.83658357 32,452,986.83658357

القيمة السوقية الحالية لـ Hydra هي $ 792.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 179.22. العرض المتداول لـ HYDRA يبلغ 30.05M، مع إجمالي عرض 32452986.83658357. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 856.10K.

سجل سعر Hydra بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02617053
$ 0.02617053$ 0.02617053
24 ساعة منخفض
$ 0.0263794
$ 0.0263794$ 0.0263794
24 ساعة مرتفع

$ 0.02617053
$ 0.02617053$ 0.02617053

$ 0.0263794
$ 0.0263794$ 0.0263794

$ 51.99
$ 51.99$ 51.99

$ 0.0203534
$ 0.0203534$ 0.0203534

+0.77%

+0.76%

+0.77%

+0.77%

سجل سعر Hydra (HYDRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hydra مقابل USD هو $ +0.00019987 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hydra مقابل USD هو $ -0.0011519012 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hydra مقابل USD هو $ +0.0077777327 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hydra مقابل USD هو $ +0.000000681639622927 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00019987+0.76%
30 يوم$ -0.0011519012-4.36%
60 يوم$ +0.0077777327+29.48%
90 يوم$ +0.000000681639622927+0.00%

توقعات أسعار Hydra

Hydra (HYDRA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HYDRA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHydra (HYDRA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Hydra نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Hydra الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار HYDRA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Hydra.

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نبذة عن Hydra

ما هو السعر المباشر لـ Hydra؟

يتم تداول Hydra بسعر $0.0263797، مسجلًا تحركًا في السعر بنسبة 0.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا الرقم في الوقت الفعلي المدخلات المجمعة من أسواق عقود الفروقات المتعددة.

ما مدى تقلب HYDRA اليوم؟

يبلغ معدل تقلب سعر HYDRA خلال الـ 24 ساعة الماضية --%. ويشير التقلب الأعلى إلى تغيرات سريعة في الأسعار، بينما يدل التقلب الأقل على استقرار أكبر.

ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة لـ Hydra؟

تذبذب سعر الرمز بين $0.02617053 (الحد الأدنى) و$0.0263794 (الحد الأقصى). غالبًا ما يستخدم المتداولون هذا النطاق لتقييم الزخم اليومي وقوة السوق.

كم بلغ حجم التداول الذي حققه HYDRA؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، جمع HYDRA حجم تداول بلغ $--، مما يوضح مدى نشاط السوق مع هذا الأصل.

كيف يقارن السعر الحالي بأعلى وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $51.99، بينما يبلغ أدنى مستوى له على الإطلاق $0.0203534. تساعد مقارنة السعر الحالي بهذه المستويات المتداولين على فهم الدورات طويلة الأجل.

ما مدى قوة السيولة في سوق Hydra؟

تم تصنيف قوة السيولة بدرجة --/100، مما يشير إلى عمق طلب البيع والشراء وسهولة التنفيذ خلال جلسات التداول النشطة.

كيف يقارن HYDRA بالرموز الأخرى من فئة Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Base Ecosystem؟

ضمن فئة Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Base Ecosystem، يُظهر HYDRA أداءً تنافسيًا، مدعومًا بحجم سيولة بلغ $-- واهتمام متواصل من المتداولين.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Hydra

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:44:12 (UTC+8)

تحديثات Hydra (HYDRA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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