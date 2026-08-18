سعر Hydra اليوم

السعر المباشر لمشروع Hydra (HYDRA) اليوم هو $ 0.0263797، مع تغير بنسبة 0.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HYDRA الحالي إلى USD هو $ 0.0263797 لكل HYDRA.

يحتل Hydra حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 792,794، مع عرض متداول قدره 30.05M HYDRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HYDRA بين $ 0.02617053 (أدنى) و$ 0.0263794 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 51.99، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0203534.

على المدى القصير، تحرك HYDRA بمقدار +0.77% خلال الساعة الماضية و+0.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 179.22.

معلومات سوق Hydra (HYDRA)

القيمة السوقية $ 792.79K$ 792.79K $ 792.79K الحجم (24 ساعة) $ 179.22$ 179.22 $ 179.22 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 856.10K$ 856.10K $ 856.10K إمداد دورة التداول 30.05M 30.05M 30.05M إجمالي العرض 32,452,986.83658357 32,452,986.83658357 32,452,986.83658357

القيمة السوقية الحالية لـ Hydra هي $ 792.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 179.22. العرض المتداول لـ HYDRA يبلغ 30.05M، مع إجمالي عرض 32452986.83658357. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 856.10K.