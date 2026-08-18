سعر HYBR اليوم

السعر المباشر لمشروع HYBR (HYBR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HYBR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HYBR.

يحتل HYBR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 137,304، مع عرض متداول قدره 223.04M HYBR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HYBR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0017141، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HYBR بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+9.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.68K.

معلومات سوق HYBR (HYBR)

القيمة السوقية $ 137.30K$ 137.30K $ 137.30K الحجم (24 ساعة) $ 1.68K$ 1.68K $ 1.68K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M إمداد دورة التداول 223.04M 223.04M 223.04M إجمالي العرض 1,972,812,852.81915 1,972,812,852.81915 1,972,812,852.81915

القيمة السوقية الحالية لـ HYBR هي $ 137.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.68K. العرض المتداول لـ HYBR يبلغ 223.04M، مع إجمالي عرض 1972812852.81915. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.21M.