سعر Humanoid Network by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع Humanoid Network by Virtuals (HAN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HAN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HAN.

يحتل Humanoid Network by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 199,620، مع عرض متداول قدره 1.00B HAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HAN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01030078، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HAN بمقدار +0.49% خلال الساعة الماضية و-21.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 140.24.

معلومات سوق Humanoid Network by Virtuals (HAN)

القيمة السوقية $ 199.62K$ 199.62K $ 199.62K الحجم (24 ساعة) $ 140.24$ 140.24 $ 140.24 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 199.62K$ 199.62K $ 199.62K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Humanoid Network by Virtuals هي $ 199.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 140.24. العرض المتداول لـ HAN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 199.62K.