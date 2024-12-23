سعر Hubble (HBB)
سعر Hubble (HBB) المباشر لليوم هو USD 0.072803. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.98M. يتم تحديث سعر HBB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hubble الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.12K
- تغيير سعر Hubble خلال اليوم هو -0.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 68.24M
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خلال اليوم، كان سعر Hubble مقابل USD هو $ -0.0005204652099562 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hubble مقابل USD هو $ +0.0117785935 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hubble مقابل USD هو $ +0.0095154467 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hubble مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0005204652099562
|-0.70%
|30 يوم
|$ +0.0117785935
|+16.18%
|60 يوم
|$ +0.0095154467
|+13.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hubble: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.85%
-0.70%
-0.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)
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