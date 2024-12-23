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سعر Hubble (HBB) المباشر لليوم هو USD 0.072803 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.98M . يتم تحديث سعر HBB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hubble الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.12K - تغيير سعر Hubble خلال اليوم هو -0.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 68.24M

أداء سعر Hubble (HBB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hubble مقابل USD هو $ -0.0005204652099562 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hubble مقابل USD هو $ +0.0117785935 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hubble مقابل USD هو $ +0.0095154467 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hubble مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0005204652099562 -0.70% 30 يوم $ +0.0117785935 +16.18% 60 يوم $ +0.0095154467 +13.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hubble (HBB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hubble: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.072207$ 0.072207 $ 0.072207 24 ساعة مرتفع $ 0.074015$ 0.074015 $ 0.074015 عالية طوال الوقت $ 5.12$ 5.12 $ 5.12 تغير السعر (1 ساعة) -0.85% تغير السعر (1يوم) -0.70% تغير السعر (7 أيام) -0.28%

معلومات سوق Hubble (HBB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: