سعر Hotdog اليوم

السعر المباشر لمشروع Hotdog (HOTDOG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOTDOG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOTDOG.

يحتل Hotdog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,309، مع عرض متداول قدره 100.00B HOTDOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOTDOG بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOTDOG بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Hotdog (HOTDOG)

القيمة السوقية $ 25.31K$ 25.31K $ 25.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.31K$ 25.31K $ 25.31K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Hotdog هي $ 25.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOTDOG يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.31K.