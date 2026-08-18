سعر Hoppy اليوم

السعر المباشر لمشروع Hoppy (HOPPY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOPPY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOPPY.

يحتل Hoppy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,146,860، مع عرض متداول قدره 420.69B HOPPY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOPPY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOPPY بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و-0.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Hoppy (HOPPY)

القيمة السوقية $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M إمداد دورة التداول 420.69B 420.69B 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hoppy هي $ 1.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOPPY يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.15M.