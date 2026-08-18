سعر Hooja اليوم

السعر المباشر لمشروع Hooja (HOOJA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1,56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOOJA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOOJA.

يحتل Hooja حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26.901، مع عرض متداول قدره 983,73M HOOJA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOOJA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOOJA بمقدار -%0,06 خلال الساعة الماضية و-%27,49 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Hooja (HOOJA)

القيمة السوقية $ 26,90K$ 26,90K $ 26,90K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26,90K$ 26,90K $ 26,90K إمداد دورة التداول 983,73M 983,73M 983,73M إجمالي العرض 983.728.436,6776232 983.728.436,6776232 983.728.436,6776232

القيمة السوقية الحالية لـ Hooja هي $ 26,90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOOJA يبلغ 983,73M، مع إجمالي عرض 983728436.6776232. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26,90K.