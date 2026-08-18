سعر holoride اليوم

السعر المباشر لمشروع holoride (RIDE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RIDE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RIDE.

يحتل holoride حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 117,334، مع عرض متداول قدره 879.90M RIDE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RIDE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.5، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RIDE بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-1.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.04.

معلومات سوق holoride (RIDE)

القيمة السوقية $ 117.33K$ 117.33K $ 117.33K الحجم (24 ساعة) $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 133.32K$ 133.32K $ 133.32K إمداد دورة التداول 879.90M 879.90M 879.90M إجمالي العرض 999,794,371.0 999,794,371.0 999,794,371.0

القيمة السوقية الحالية لـ holoride هي $ 117.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.04. العرض المتداول لـ RIDE يبلغ 879.90M، مع إجمالي عرض 999794371.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 133.32K.