سعر HoldFlow اليوم

السعر المباشر لمشروع HoldFlow (HOLD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOLD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOLD.

يحتل HoldFlow حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 186,446، مع عرض متداول قدره 1.00B HOLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOLD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOLD بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-31.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 387.50.

معلومات سوق HoldFlow (HOLD)

القيمة السوقية $ 186.45K$ 186.45K $ 186.45K الحجم (24 ساعة) $ 387.50$ 387.50 $ 387.50 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 186.45K$ 186.45K $ 186.45K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ HoldFlow هي $ 186.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 387.50. العرض المتداول لـ HOLD يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 186.45K.