معلومات سعر Holdcoin (HOLD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00411566$ 0.00411566 $ 0.00411566 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -12.74% تغير السعر (1يوم) +99.55% تغير السعر (7 أيام) +91.31% تغير السعر (7 أيام) +91.31%

سعر Holdcoin (HOLD) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HOLD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHOLD على الإطلاق هو $ 0.00411566، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HOLD -12.74% على مدار الساعة الماضية، +99.55% على مدار 24 ساعة، و +91.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Holdcoin (HOLD)

القيمة السوقية $ 151.79K$ 151.79K $ 151.79K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 151.79K$ 151.79K $ 151.79K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Holdcoin هي $ 151.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOLD يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 151.79K.