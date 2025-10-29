سعر Hold Sloth المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ZZZ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ZZZ بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Hold Sloth المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ZZZ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ZZZ بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ZZZ

معلومات سعر ZZZ

الموقع الرسمي لـ ZZZ

اقتصاد توكن ZZZ

توقعات سعر ZZZ

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Hold Sloth

سعر Hold Sloth (ZZZ)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ZZZ إلى USD:

--
----
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Hold Sloth (ZZZ) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:14:46 (UTC+8)

معلومات سعر Hold Sloth (ZZZ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.54%

+0.54%

سعر Hold Sloth (ZZZ) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZZZ بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZZZ على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZZZ -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +0.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hold Sloth (ZZZ)

$ 8.52K
$ 8.52K$ 8.52K

--
----

$ 9.54K
$ 9.54K$ 9.54K

843.15M
843.15M 843.15M

943,505,142.7532988
943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

القيمة السوقية الحالية لـ Hold Sloth هي $ 8.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZZZ يبلغ 843.15M، مع إجمالي عرض 943505142.7532988. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.54K.

سجل سعر Hold Sloth (ZZZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hold Sloth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hold Sloth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hold Sloth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hold Sloth مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-6.07%
60 يوم$ 0-3.97%
90 يوم$ 0--

ما هو Hold Sloth ( ZZZ )

Hold_Sloth is a meme-based project on the BNB Chain that embraces patience and rest as core values in crypto. It features a sloth character wearing a golden “$ZZZ” necklace, symbolizing slow, steady building. The project promotes a calm, long-term approach to market cycles and grows through memes, visual storytelling, and strong community culture focused on consistency, simplicity, and resilience. Recently, the project burned over 56M tokens and locked 100M tokens for future growth.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Hold Sloth (ZZZ)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Hold Sloth (USD)

كم ستكون قيمة Hold Sloth (ZZZ) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Hold Sloth (ZZZ) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Hold Sloth.

تحقق الآن من توقعات سعر Hold Sloth!

عملة ZZZ إلى العملات المحلية

توكنوميكس Hold Sloth (ZZZ)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Hold Sloth (ZZZ) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ZZZ والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Hold Sloth (ZZZ)

كم يساوي Hold Sloth (ZZZ) اليوم؟
سعر ZZZ المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ZZZ إلى USD الحالي؟
سعر ZZZ إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Hold Sloth ؟
القيمة السوقية لعملة ZZZ هي $ 8.52K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ZZZ؟
العرض المتداول لتوكن ZZZ هو 843.15M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ZZZ؟
حقق ZZZ سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ZZZ؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 ZZZ.
ما هو حجم تداول ZZZ؟
حجم تداول ZZZ المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ZZZ هذا العام؟
قد يرتفع ZZZ هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ZZZ لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:14:46 (UTC+8)

تحديثات Hold Sloth (ZZZ) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,256.98
$113,256.98$113,256.98

-1.20%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,012.02
$4,012.02$4,012.02

-2.07%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04030
$0.04030$0.04030

-13.22%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.64
$198.64$198.64

-0.13%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.0710
$3.0710$3.0710

-20.38%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,012.02
$4,012.02$4,012.02

-2.07%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,256.98
$113,256.98$113,256.98

-1.20%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.64
$198.64$198.64

-0.13%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6531
$2.6531$2.6531

+0.64%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19574
$0.19574$0.19574

-2.01%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Tx24

Tx24

TXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0283
$0.0283$0.0283

+13.20%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.09183
$0.09183$0.09183

+4,491.50%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000220
$0.0000000220$0.0000000220

+155.81%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001441
$0.00001441$0.00001441

+121.69%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008825
$0.0008825$0.0008825

+91.55%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+81.81%