معلومات سعر HITDEX (HIT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00012182 $ 0.00012182 $ 0.00012182 24 ساعة منخفض $ 0.00014146 $ 0.00014146 $ 0.00014146 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00012182$ 0.00012182 $ 0.00012182 24 ساعة مرتفع $ 0.00014146$ 0.00014146 $ 0.00014146 عالية طوال الوقت $ 0.00189769$ 0.00189769 $ 0.00189769 أدنى سعر $ 0.00009968$ 0.00009968 $ 0.00009968 تغير السعر (1 ساعة) +2.19% تغير السعر (1يوم) +1.21% تغير السعر (7 أيام) -16.64% تغير السعر (7 أيام) -16.64%

سعر HITDEX (HIT) في الوقت الحقيقي هو $0.00013071. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HIT بين أدنى سعر $ 0.00012182 وأعلى سعر $ 0.00014146، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHIT على الإطلاق هو $ 0.00189769، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00009968.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HIT +2.19% على مدار الساعة الماضية، +1.21% على مدار 24 ساعة، و -16.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HITDEX (HIT)

القيمة السوقية $ 51.74K$ 51.74K $ 51.74K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 130.16K$ 130.16K $ 130.16K إمداد دورة التداول 395.81M 395.81M 395.81M إجمالي العرض 995,811,101.4830385 995,811,101.4830385 995,811,101.4830385

القيمة السوقية الحالية لـ HITDEX هي $ 51.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HIT يبلغ 395.81M، مع إجمالي عرض 995811101.4830385. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 130.16K.