سعر HILO اليوم

السعر المباشر لمشروع HILO (HILO) اليوم هو $ 0.00467603، مع تغير بنسبة 0.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HILO الحالي إلى USD هو $ 0.00467603 لكل HILO.

يحتل HILO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 562,860، مع عرض متداول قدره 120.37M HILO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HILO بين $ 0.00459335 (أدنى) و$ 0.00469186 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.064327، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00373684.

على المدى القصير، تحرك HILO بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و+0.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 90.93.

معلومات سوق HILO (HILO)

القيمة السوقية $ 562.86K$ 562.86K $ 562.86K الحجم (24 ساعة) $ 90.93$ 90.93 $ 90.93 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 562.86K$ 562.86K $ 562.86K إمداد دورة التداول 120.37M 120.37M 120.37M إجمالي العرض 120,373,012.48481348 120,373,012.48481348 120,373,012.48481348

القيمة السوقية الحالية لـ HILO هي $ 562.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 90.93. العرض المتداول لـ HILO يبلغ 120.37M، مع إجمالي عرض 120373012.48481348. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 562.86K.