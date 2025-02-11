سعر Hibernates (HIBER)
سعر Hibernates (HIBER) المباشر لليوم هو USD 0.00249666. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.49M. يتم تحديث سعر HIBER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hibernates الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.98M
- تغيير سعر Hibernates خلال اليوم هو -12.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Hibernates مقابل USD هو $ -0.000353060770450305 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hibernates مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hibernates مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hibernates مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000353060770450305
|-12.38%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hibernates: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+11.19%
-12.38%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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