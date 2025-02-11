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سعر Hibernates (HIBER) المباشر لليوم هو USD 0.00249666 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.49M . يتم تحديث سعر HIBER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hibernates الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.98M - تغيير سعر Hibernates خلال اليوم هو -12.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Hibernates (HIBER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hibernates مقابل USD هو $ -0.000353060770450305 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hibernates مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hibernates مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hibernates مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000353060770450305 -12.38% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hibernates (HIBER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hibernates: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00156136$ 0.00156136 $ 0.00156136 24 ساعة مرتفع $ 0.00428606$ 0.00428606 $ 0.00428606 عالية طوال الوقت $ 0.00428606$ 0.00428606 $ 0.00428606 تغير السعر (1 ساعة) +11.19% تغير السعر (1يوم) -12.38% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Hibernates (HIBER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: