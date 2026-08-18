سعر HeroPanda اليوم

السعر المباشر لمشروع HeroPanda (HPDA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1,07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HPDA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HPDA.

يحتل HeroPanda حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17 009,7، مع عرض متداول قدره 995,08M HPDA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HPDA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HPDA بمقدار 0,00% خلال الساعة الماضية و-7,99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق HeroPanda (HPDA)

القيمة السوقية $ 17,01K$ 17,01K $ 17,01K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17,08K$ 17,08K $ 17,08K إمداد دورة التداول 995,08M 995,08M 995,08M إجمالي العرض 995 075 796,684321 995 075 796,684321 995 075 796,684321

القيمة السوقية الحالية لـ HeroPanda هي $ 17,01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HPDA يبلغ 995,08M، مع إجمالي عرض 995075796.684321. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17,08K.