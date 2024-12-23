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سعر HeroesChained (HEC) المباشر لليوم هو USD 0.00814199 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 406.08K . يتم تحديث سعر HEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HeroesChained الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.79K - تغيير سعر HeroesChained خلال اليوم هو -1.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 49.84M

أداء سعر HeroesChained (HEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HeroesChained مقابل USD هو $ -0.000123458824929418 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HeroesChained مقابل USD هو $ -0.0002789918 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HeroesChained مقابل USD هو $ -0.0022163213 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HeroesChained مقابل USD هو $ -0.005874672229357865 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000123458824929418 -1.49% 30 يوم $ -0.0002789918 -3.42% 60 يوم $ -0.0022163213 -27.22% 90 يوم $ -0.005874672229357865 -41.91%

تحليل سعر HeroesChained (HEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HeroesChained: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00734539$ 0.00734539 $ 0.00734539 24 ساعة مرتفع $ 0.0085327$ 0.0085327 $ 0.0085327 عالية طوال الوقت $ 3.3$ 3.3 $ 3.3 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -1.49% تغير السعر (7 أيام) -22.71%

معلومات سوق HeroesChained (HEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: