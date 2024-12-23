سعر HeroesChained (HEC)
سعر HeroesChained (HEC) المباشر لليوم هو USD 0.00814199. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 406.08K. يتم تحديث سعر HEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HeroesChained الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.79K
- تغيير سعر HeroesChained خلال اليوم هو -1.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 49.84M
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خلال اليوم، كان سعر HeroesChained مقابل USD هو $ -0.000123458824929418 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HeroesChained مقابل USD هو $ -0.0002789918 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HeroesChained مقابل USD هو $ -0.0022163213 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HeroesChained مقابل USD هو $ -0.005874672229357865 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000123458824929418
|-1.49%
|30 يوم
|$ -0.0002789918
|-3.42%
|60 يوم
|$ -0.0022163213
|-27.22%
|90 يوم
|$ -0.005874672229357865
|-41.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HeroesChained: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-1.49%
-22.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Heroes Chained is a fantasy action RPG game, where the player becomes a Guild Master and gathers heroes.
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