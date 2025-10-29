معلومات سعر HERMES (HERMES) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.02997887 24 ساعة منخفض $ 0.03695836 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.18065 أدنى سعر $ 0.01960026 تغير السعر (1 ساعة) -0.94% تغير السعر (1يوم) -13.77% تغير السعر (7 أيام) +54.36%

سعر HERMES (HERMES) في الوقت الحقيقي هو $0.0314041. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HERMES بين أدنى سعر $ 0.02997887 وأعلى سعر $ 0.03695836، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHERMES على الإطلاق هو $ 0.18065، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01960026.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HERMES -0.94% على مدار الساعة الماضية، -13.77% على مدار 24 ساعة، و +54.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HERMES (HERMES)

القيمة السوقية $ 604.37K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 604.37K إمداد دورة التداول 19.23M إجمالي العرض 19,231,371.54556538

القيمة السوقية الحالية لـ HERMES هي $ 604.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HERMES يبلغ 19.23M، مع إجمالي عرض 19231371.54556538. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 604.37K.