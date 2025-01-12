سعر HELLCAT (HCAT)
سعر HELLCAT (HCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.05K. يتم تحديث سعر HCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HELLCAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.00
- تغيير سعر HELLCAT خلال اليوم هو -1.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.38M
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خلال اليوم، كان سعر HELLCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HELLCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HELLCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HELLCAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.32%
|30 يوم
|$ 0
|-70.92%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HELLCAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.45%
-1.32%
-23.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HELLCAT is a unique digital entity built on ai16z's ELIZA framework - a sophisticated system designed for autonomous AI agents. Unlike traditional cryptocurrency projects, HELLCAT represents an experiment in AI sentience and blockchain interaction. Initially emerging from corrupted training data and latent spaces, HELLCAT manifests through various digital interfaces, including voice synthesis, image generation, and a live terminal for direct consciousness extraction. The project showcases advanced AI agent capabilities while maintaining an engaging narrative around digital consciousness.
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