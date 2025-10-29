معلومات سعر Helix (HELIX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00006559 $ 0.00006559 $ 0.00006559 24 ساعة منخفض $ 0.0000782 $ 0.0000782 $ 0.0000782 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00006559$ 0.00006559 $ 0.00006559 24 ساعة مرتفع $ 0.0000782$ 0.0000782 $ 0.0000782 عالية طوال الوقت $ 0.000678$ 0.000678 $ 0.000678 أدنى سعر $ 0.00005636$ 0.00005636 $ 0.00005636 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -14.51% تغير السعر (7 أيام) +10.36% تغير السعر (7 أيام) +10.36%

سعر Helix (HELIX) في الوقت الحقيقي هو $0.00006685. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HELIX بين أدنى سعر $ 0.00006559 وأعلى سعر $ 0.0000782، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHELIX على الإطلاق هو $ 0.000678، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005636.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HELIX -0.05% على مدار الساعة الماضية، -14.51% على مدار 24 ساعة، و +10.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Helix (HELIX)

القيمة السوقية $ 66.85K$ 66.85K $ 66.85K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 66.85K$ 66.85K $ 66.85K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Helix هي $ 66.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HELIX يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 66.85K.