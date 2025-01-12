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سعر hBARK (HBARK) المباشر لليوم هو USD 0.00196357 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 824.70K . يتم تحديث سعر HBARK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق hBARK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.22K - تغيير سعر hBARK خلال اليوم هو +2.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.00M

أداء سعر hBARK (HBARK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر hBARK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر hBARK مقابل USD هو $ -0.0004831316 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر hBARK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر hBARK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.20% 30 يوم $ -0.0004831316 -24.60% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر hBARK (HBARK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر hBARK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00190713$ 0.00190713 $ 0.00190713 24 ساعة مرتفع $ 0.00207413$ 0.00207413 $ 0.00207413 عالية طوال الوقت $ 0.00328604$ 0.00328604 $ 0.00328604 تغير السعر (1 ساعة) -1.00% تغير السعر (1يوم) +2.20% تغير السعر (7 أيام) +3.31%

معلومات سوق hBARK (HBARK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: