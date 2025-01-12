سعر hBARK (HBARK)
سعر hBARK (HBARK) المباشر لليوم هو USD 0.00196357. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 824.70K. يتم تحديث سعر HBARK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق hBARK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.22K
- تغيير سعر hBARK خلال اليوم هو +2.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.00M
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خلال اليوم، كان سعر hBARK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر hBARK مقابل USD هو $ -0.0004831316 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر hBARK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر hBARK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.20%
|30 يوم
|$ -0.0004831316
|-24.60%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر hBARK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.00%
+2.20%
+3.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Barking Game is a gamified social media experience that rewards meaningful engagement on Twitter through blockchain technology. Players earn Bark Power daily by holding the $hbark token, the game’s primary utility token, and use it to "bark" (award points) to impactful tweets they want to amplify. By seamlessly integrating Hedera blockchain mechanics with Twitter, the game fosters a dynamic community where users are incentivized to highlight and reward valuable content. Its transparent, blockchain-driven approach ensures fairness and accountability, creating a unique blend of social media interaction and decentralized technology. At its core, The Barking Game is about encouraging authentic engagement, rewarding meaningful contributions, and amplifying impactful voices within a growing ecosystem.
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