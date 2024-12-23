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سعر Hat (HAT) المباشر لليوم هو USD 0.01253777 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 180.34K . يتم تحديث سعر HAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 189.48 - تغيير سعر Hat خلال اليوم هو +0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.42M

أداء سعر Hat (HAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hat مقابل USD هو $ -0.0059195538 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hat مقابل USD هو $ -0.0057883611 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hat مقابل USD هو $ -0.015051521644043435 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.20% 30 يوم $ -0.0059195538 -47.21% 60 يوم $ -0.0057883611 -46.16% 90 يوم $ -0.015051521644043435 -54.55%

تحليل سعر Hat (HAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01210662$ 0.01210662 $ 0.01210662 24 ساعة مرتفع $ 0.0126934$ 0.0126934 $ 0.0126934 عالية طوال الوقت $ 0.0469251$ 0.0469251 $ 0.0469251 تغير السعر (1 ساعة) +2.67% تغير السعر (1يوم) +0.20% تغير السعر (7 أيام) -27.63%

معلومات سوق Hat (HAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: