سعر Hat (HAT)
سعر Hat (HAT) المباشر لليوم هو USD 0.01253777. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 180.34K. يتم تحديث سعر HAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 189.48
- تغيير سعر Hat خلال اليوم هو +0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.42M
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خلال اليوم، كان سعر Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hat مقابل USD هو $ -0.0059195538 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hat مقابل USD هو $ -0.0057883611 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hat مقابل USD هو $ -0.015051521644043435 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.20%
|30 يوم
|$ -0.0059195538
|-47.21%
|60 يوم
|$ -0.0057883611
|-46.16%
|90 يوم
|$ -0.015051521644043435
|-54.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.67%
+0.20%
-27.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hats.Finance is a decentralized protocol for hosting non-custodial Bug Bounties and Audit Competitions. Hats Finance offers Web3 native security solutions that align in all respects with the DeFi ethos. By leveraging the power of DeSec, blockchain technology, and community-driven security practices. Our solutions are designed to enhance protocols’ security, foster community involvement, and streamline the development lifecycle of Web3 projects.
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¥1.9632894043
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