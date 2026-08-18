سعر HAPI اليوم

السعر المباشر لمشروع HAPI (HAPI) اليوم هو $ 0.216254، مع تغير بنسبة 0.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HAPI الحالي إلى USD هو $ 0.216254 لكل HAPI.

يحتل HAPI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 177,645، مع عرض متداول قدره 821.48K HAPI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HAPI بين $ 0.21271 (أدنى) و$ 0.21883 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 200.39، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.19244.

على المدى القصير، تحرك HAPI بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و+0.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.64.

معلومات سوق HAPI (HAPI)

القيمة السوقية $ 177.65K$ 177.65K $ 177.65K الحجم (24 ساعة) $ 16.64$ 16.64 $ 16.64 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 177.65K$ 177.65K $ 177.65K إمداد دورة التداول 821.48K 821.48K 821.48K إجمالي العرض 821,477.8698921121 821,477.8698921121 821,477.8698921121

القيمة السوقية الحالية لـ HAPI هي $ 177.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.64. العرض المتداول لـ HAPI يبلغ 821.48K، مع إجمالي عرض 821477.8698921121. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 177.65K.