سعر Hanbao (HANBAO)
سعر Hanbao (HANBAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 293.36K. يتم تحديث سعر HANBAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hanbao الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.17K
- تغيير سعر Hanbao خلال اليوم هو -2.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Hanbao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hanbao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hanbao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hanbao مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.51%
|30 يوم
|$ 0
|-84.30%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hanbao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-2.51%
-54.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hanbao, the finless porpoise, marks a significant milestone in the conservation efforts for the Yangtze finless porpoise, a species critically endangered due to human activities in its natural habitat, the Yangtze River. Here's a concise history: Birth and Naming: Hanbao was born on June 3, 2020, in Wuhan, China, at an artificial breeding environment. This event was noteworthy because Hanbao is the first second-generation Yangtze finless porpoise to be born through artificial breeding, showcasing a potential path for species conservation. The name "Hanbao" was chosen through a public naming contest, reflecting the Chinese word for "hamburger" due to its phonetic similarity and as a playful nod, engaging public interest in conservation efforts.
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