معلومات سعر HAMZ (HAMZ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00000833 24 ساعة مرتفع $ 0.00000849 عالية طوال الوقت $ 0.00005479 أدنى سعر $ 0.00000728 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.81% تغير السعر (7 أيام) +3.14%

سعر HAMZ (HAMZ) في الوقت الحقيقي هو $0.00000848. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HAMZ بين أدنى سعر $ 0.00000833 وأعلى سعر $ 0.00000849، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHAMZ على الإطلاق هو $ 0.00005479، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000728.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HAMZ -- على مدار الساعة الماضية، +1.81% على مدار 24 ساعة، و +3.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HAMZ (HAMZ)

القيمة السوقية $ 8.48K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.48K إمداد دورة التداول 999.94M إجمالي العرض 999,936,141.691045

القيمة السوقية الحالية لـ HAMZ هي $ 8.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HAMZ يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999936141.691045. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.48K.