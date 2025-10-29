معلومات سعر HAiO (HAIO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0185414 $ 0.0185414 $ 0.0185414 24 ساعة منخفض $ 0.01971689 $ 0.01971689 $ 0.01971689 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0185414$ 0.0185414 $ 0.0185414 24 ساعة مرتفع $ 0.01971689$ 0.01971689 $ 0.01971689 عالية طوال الوقت $ 0.04475526$ 0.04475526 $ 0.04475526 أدنى سعر $ 0.01719764$ 0.01719764 $ 0.01719764 تغير السعر (1 ساعة) -0.63% تغير السعر (1يوم) -4.29% تغير السعر (7 أيام) -9.61% تغير السعر (7 أيام) -9.61%

سعر HAiO (HAIO) في الوقت الحقيقي هو $0.01882197. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HAIO بين أدنى سعر $ 0.0185414 وأعلى سعر $ 0.01971689، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHAIO على الإطلاق هو $ 0.04475526، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01719764.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HAIO -0.63% على مدار الساعة الماضية، -4.29% على مدار 24 ساعة، و -9.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HAiO (HAIO)

القيمة السوقية $ 5.52M$ 5.52M $ 5.52M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.86M$ 18.86M $ 18.86M إمداد دورة التداول 292.98M 292.98M 292.98M إجمالي العرض 999,987,464.9381567 999,987,464.9381567 999,987,464.9381567

القيمة السوقية الحالية لـ HAiO هي $ 5.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HAIO يبلغ 292.98M، مع إجمالي عرض 999987464.9381567. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.86M.