توكنوميكس Hacash (HAC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hacash (HAC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hacash (HAC) Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies. الموقع الرسمي: https://hacash.org/ الوثيقة البيضاء: https://hacash.org/whitepaper.pdf اشتر HAC الآن!

توكنوميكس Hacash (HAC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hacash (HAC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 680.39K $ 680.39K $ 680.39K إجمالي العرض: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M العرض المتداول: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 680.39K $ 680.39K $ 680.39K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 46.68 $ 46.68 $ 46.68 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.308666 $ 0.308666 $ 0.308666 السعر الحالي: $ 0.471734 $ 0.471734 $ 0.471734 معرفة المزيد عن سعر Hacash (HAC)

توكنوميكس Hacash (HAC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hacash (HAC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HAC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HAC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HAC، استكشف السعر المباشر لتوكن HAC!

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