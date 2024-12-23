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سعر Gym Network (GYMNET) المباشر لليوم هو USD 0.00926609 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.16M . يتم تحديث سعر GYMNET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gym Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 194.02K - تغيير سعر Gym Network خلال اليوم هو -1.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 124.80M

أداء سعر Gym Network (GYMNET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gym Network مقابل USD هو $ -0.000160101056848475 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gym Network مقابل USD هو $ -0.0031993816 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gym Network مقابل USD هو $ -0.0038856542 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gym Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000160101056848475 -1.69% 30 يوم $ -0.0031993816 -34.52% 60 يوم $ -0.0038856542 -41.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gym Network (GYMNET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gym Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0091495$ 0.0091495 $ 0.0091495 24 ساعة مرتفع $ 0.00952426$ 0.00952426 $ 0.00952426 عالية طوال الوقت $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 تغير السعر (1 ساعة) +0.60% تغير السعر (1يوم) -1.69% تغير السعر (7 أيام) -9.94%

معلومات سوق Gym Network (GYMNET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: