سعر Gym Network (GYMNET)
سعر Gym Network (GYMNET) المباشر لليوم هو USD 0.00926609. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.16M. يتم تحديث سعر GYMNET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gym Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 194.02K
- تغيير سعر Gym Network خلال اليوم هو -1.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 124.80M
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خلال اليوم، كان سعر Gym Network مقابل USD هو $ -0.000160101056848475 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gym Network مقابل USD هو $ -0.0031993816 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gym Network مقابل USD هو $ -0.0038856542 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gym Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000160101056848475
|-1.69%
|30 يوم
|$ -0.0031993816
|-34.52%
|60 يوم
|$ -0.0038856542
|-41.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gym Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.60%
-1.69%
-9.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GYM NETWORK is a fully decentralized protocol operating on the Binance Smart Chain. It combines optimal yields with high rewards for its users and also provides an additional earnings mechanism through the built in affiliate system.
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