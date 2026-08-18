سعر GVNR اليوم

السعر المباشر لمشروع GVNR (GVNR) اليوم هو $ 0.236449، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GVNR الحالي إلى USD هو $ 0.236449 لكل GVNR.

يحتل GVNR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,794,663، مع عرض متداول قدره 16.05M GVNR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GVNR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.99، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03570621.

على المدى القصير، تحرك GVNR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.49.

معلومات سوق GVNR (GVNR)

القيمة السوقية $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M الحجم (24 ساعة) $ 12.49$ 12.49 $ 12.49 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M إمداد دورة التداول 16.05M 16.05M 16.05M إجمالي العرض 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GVNR هي $ 3.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.49. العرض المتداول لـ GVNR يبلغ 16.05M، مع إجمالي عرض 20000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.73M.