معلومات سعر GUMMY (GUMMY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00062105 $ 0.00062105 $ 0.00062105 24 ساعة منخفض $ 0.00066511 $ 0.00066511 $ 0.00066511 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00062105$ 0.00062105 $ 0.00062105 24 ساعة مرتفع $ 0.00066511$ 0.00066511 $ 0.00066511 عالية طوال الوقت $ 0.227728$ 0.227728 $ 0.227728 أدنى سعر $ 0.00057349$ 0.00057349 $ 0.00057349 تغير السعر (1 ساعة) -2.07% تغير السعر (1يوم) -5.25% تغير السعر (7 أيام) +3.01% تغير السعر (7 أيام) +3.01%

سعر GUMMY (GUMMY) في الوقت الحقيقي هو $0.00062384. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GUMMY بين أدنى سعر $ 0.00062105 وأعلى سعر $ 0.00066511، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGUMMY على الإطلاق هو $ 0.227728، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00057349.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GUMMY -2.07% على مدار الساعة الماضية، -5.25% على مدار 24 ساعة، و +3.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GUMMY (GUMMY)

القيمة السوقية $ 494.28K$ 494.28K $ 494.28K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 494.28K$ 494.28K $ 494.28K إمداد دورة التداول 792.60M 792.60M 792.60M إجمالي العرض 792,596,151.6874391 792,596,151.6874391 792,596,151.6874391

القيمة السوقية الحالية لـ GUMMY هي $ 494.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GUMMY يبلغ 792.60M، مع إجمالي عرض 792596151.6874391. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 494.28K.