سعر Gui Inu اليوم

السعر المباشر لمشروع Gui Inu (GUI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GUI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GUI.

يحتل Gui Inu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 83,313، مع عرض متداول قدره 555.90B GUI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GUI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GUI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Gui Inu (GUI)

القيمة السوقية $ 83.31K$ 83.31K $ 83.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 116.57K$ 116.57K $ 116.57K إمداد دورة التداول 555.90B 555.90B 555.90B إجمالي العرض 777,777,777,777.0 777,777,777,777.0 777,777,777,777.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gui Inu هي $ 83.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GUI يبلغ 555.90B، مع إجمالي عرض 777777777777.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 116.57K.